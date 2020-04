Teammanager Denk (BORA-Hansgrohe): “We zijn bereid om tot Kerstmis te koersen” dinsdag 21 april 2020 om 14:25

BORA-Hansgrohe is bereid om tot ver in december wedstrijden te blijven rijden. Teambaas Ralph Denk vertelt in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat wanneer het de wielersport kan helpen, het seizoen zo lang mogelijk door moet gaan.

Vooralsnog staat de Tour de France gepland op 29 augustus. Daarna volgen de Giro en de Vuelta, terwijl ook de klassiekers nog ingepast moeten worden. “De Vuelta zou ook klimatologisch tot in december kunnen worden gereden”, stelt Denk. “Wij zijn bereid om tot Kerstmis door te gaan. Als je daardoor de grote rondes en de vijf monumenten zoals Parijs-Roubaix er kan bijnemen, dan is de wielersport gered. Dan kunnen we op het einde van het jaar zeggen: bijna alles is in orde”, voorspelt hij.

Het belangrijkste is volgens hem dat in ieder geval de Tour de France wordt verreden. “Daar bereiken we 70 procent van onze jaarlijkse advertentiewaarde. Met enkel de Tour zouden we nog kunnen leven.”

Bora-Hansgrohe – de ploeg van wereldkampioen Peter Sagan – heeft in tegenstelling tot andere teams nog geen besparingen op de salariskosten doorgevoerd. “Momenteel richten we ons op de Tour de France, maar we evalueren zeer regelmatig de situatie met onze sponsoren. We hebben geweldige partners die hun afspraken nakomen. We hebben besloten om de salarissen voor de renners en de rest van het personeel in april volledig te betalen”, geeft hij aan. “We bekijken het van maand tot maand. Veel hangt af van wanneer het seizoen wordt hervat”, aldus Denk. “Vandaag zijn we alleen zeker van de Tourstart op 29 augustus. Maar de UCI acht een heropstart van het seizoen vanaf 1 juli mogelijk.”