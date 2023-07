Teambaas Uno-X maakt zich zorgen: “Sommige teams maken de transfermarkt gek”

Jens Haugland, de teammanager van Uno-X, maakt zich zorgen over de huidige waardeverhoudingen in de wielersport. “De wielersport heeft vijftien tot twintig ploegen nodig om goed te kunnen draaien, niet vijf topteams die alles domineren”, uit Haugland in een blog zijn zorgen.

Haugland luidt dan ook de noodklok. “Sommige ploegen maken de transfermarkt gek. De grote ploegen zorgen voor een asymmetrische situatie, omdat er geen limieten zijn op budgetten of salarissen. Ik hoop dat we een duurzamer model kunnen vinden voor meer teams, waarin er meer waardering is voor de prestatieomgeving, teamcultuur en details. Een model waarbij fans zich meer kunnen verbinden met ploegen, omdat het meer om identiteit draait.”

Salarisplafond

“Op dit moment loopt het uit de hand’, is de teammanager van mening. “De wielersport heeft vijftien tot twintig ploegen nodig om goed te kunnen draaien, en niet vijf topteams die alles domineren. Ik ben dan ook een voorstander van budgetrestricties en/of een salarisplafond, zodat we de boel meer kunnen reguleren. Zodat het de voorspelbaarheid op lange termijn garandeert.”

Uno-X kan als relatief kleine ploeg moeilijk opboksen tegen de miljoenenformaties in het peloton. “We zijn echter ook geen kleine formatie. We hebben ook wat te bieden”, stelt Haugland. “Het is de reden waarom Søren Wærenskjold ervoor kiest om tot 2026 bij ons te blijven. Hij gelooft dat dit het beste is voor zijn ontwikkeling als renner.” De beloftevolle Noor, de beloftenwereldkampioen in het tijdrijden, besloot een aanbieding van UAE Emirates naast zich neer te leggen.

Lees ook: Uno-X, het Noorse ProTeam dat Ajax achterna wil