Team USA met McNulty en Powless naar WK wielrennen

De Amerikaanse selecties voor het wereldkampioenschap wielrennen 2021 in Vlaanderen (19-26 september) zijn bekendgemaakt. Bij de mannen maken onder meer Brandon McNulty en Clásica San Sebastián-winnaar Neilson Powless deel uit van de wegploeg.

UAE Emirates-renner McNulty combineert de wegwedstrijd met de tijdrit, evenals Lawson Craddock van EF Education-Nippo. Zij krijgen in de wegwedstrijd tussen Antwerpen en Leuven bijval van Neilson Powless (EF Education-Nippo), Matteo Jorgenson (Movistar), Quinn Simmons (Trek-Segafredo) en Joey Rosskopf (Rally).

Bij de vrouwen ontbreekt Chloé Dygert. Zij is nog altijd niet volledig hersteld van haar zware val op het WK van vorig jaar in Imola en zette deze week een punt achter haar seizoen. Amber Neben rijdt alleen de tijdrit in Vlaanderen, in tegenstelling tot Leah Thomas, die de dubbel doet met de wegwedstrijd.

Selectie elite-mannen voor de WK tijdrit

Lawson Craddock

Brandon McNulty

Selectie elite-mannen voor de WK wegwedstrijd

Lawson Craddock

Matteo Jorgenson

Brandon McNulty

Neilson Powless

Quinn Simmons

Joey Rosskopf

Selectie elite-vrouwen voor de WK tijdrit

Amber Neben

Leah Thomas

Selectie elite-vrouwen voor de WK wegwedstrijd

Kristen Faulkner

Coryn Rivera

Lauren Stephens

Leah Thomas

Tayler Wiles

Ruth Winder