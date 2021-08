Chloé Dygert mist WK wielrennen en WK baanwielrennen

Chloé Dygert komt dit seizoen niet meer in actie. De Amerikaanse, wereldkampioene tijdrijden in 2019, moet daardoor het WK wielrennen in Vlaanderen en het WK baanwielrennen in Roubaix missen.

De 24-jarige Dygert heeft nog te veel last van de blessure die ze eind vorig jaar opliep op het WK tijdrijden in Imola, toen ze over een vangrail viel en een zware beenblessure opliep. Ze miste een groot deel van dit seizoen, maar won in juni wel het Amerikaans kampioenschap tijdrijden. Op de Olympische Spelen moest ze genoegen nemen met een zevende plek op de tijdrit. Dygert won met de Amerikaanse baanploeg wel brons op de ploegenachtervolging.

Haar wegploeg Canyon-SRAM heeft bekendgemaakt dat Dygert, die eigenlijk in het najaar weer wegwedstrijden zou rijden, een punt achter haar seizoen zet. “In mijn tweede trainingsrit na de Olympische Spelen had ik heel veel pijn in mijn been. Dat was al na 500 meter en na een half uur ben ik omgedraaid en naar huis gegaan”, vertelt ze over die beslissing. “Ik wist dat ik niet kon trainen en mij niet kon voorbereiden op de koersen.”

De focus wordt door Dygert en Canyon-SRAM nu gelegd op de revalidatie. Ze zal enkele weken niet kunnen fietsen, waarna plannen gemaakt gaan worden om in 2022 terug te keren in het peloton.