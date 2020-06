Team UAE maakt selecties bekend: geen Tour voor Gaviria en Ulissi woensdag 10 juni 2020 om 11:28

Geen Tour de France voor Fernando Gaviria. De Colombiaan gaat wel van start in de Giro en mist dus de klassiekers. Hetzelfde geldt voor Diego Ulissi. Met onder meer Pogačar, Aru, Formolo en De La Cruz trekt UAE Team Emirates wel met een stevig blok naar Frankrijk.

UAE Team Emirates maakte zonet een deel van haar selecties bekend voor de drie grote rondes dit najaar. Opmerkelijk: Fernando Gaviria wordt hun sprinter van dienst in de Giro d’Italia, die daardoor dus de klassiekers zal missen. Alexander Kristoff is er wel bij in de Tour en combineert dat dus met de kasseiklassiekers. Ook Diego Ulissi zal er in de (heuvel)klassiekers niet bij zijn. De Italiaan wordt uitgespeeld in de Giro.

Voor de Tour de France rekent de ploeg van Mauro Gianetti op Tadej Pogačar. Die krijgt in de bergen al zeker de steun van Fabio Aru, Davide Formolo en David De la Cruz. De Belg Jasper Philipsen mag zoals verwacht zijn sprintkunsten etaleren in de Ronde van Spanje. Met De la Cruz, Formolo en Aru gaan in de Vuelta trouwens al zeker drie renners van start die ook de Tour in de benen zullen hebben.

De voorlopige zekerheden:

Tour de France:

Fabio Aru

Tadej Pogačar

Davide Formolo

David De la Cruz

Alexander Kristoff

Giro d’Italia:

Fernando Gaviria

Maximiliano Richeze

Sebastian Molano

Brandon McNulty

Joe Dombrowski

Valerio Conti

Diego Ulissi

Vuelta España:

David De la Cruz

Davide Formolo

Fabio Aru

Jasper Philipsen

Rui Costa