Annemiek van Vleuten dicht bij Team Movistar

De handtekening zou nog niet gezet zijn, maar volgens een aantal betrouwbare bronnen verdedigt Annemiek van Vleuten in 2021 en 2022 de kleuren van Team Movistar. De 38-jarige wereldkampioene heeft een aflopend contract bij Mitchelton-Scott en werd eerder al aan het nieuwe damesteam van Jumbo-Visma gelinkt.

Na een paar jaar Rabobank en een jaartje Bigla verhuisde Van Vleuten in 2016 naar Orica-AIS, de voorloper van het huidige Mitchelton-Scott. Maar de regerende wereldkampioene, die sinds het behalen van haar titel in Yorkshire alle wedstrijden waaraan ze deelnam winnend afsloot, is er einde contract. En bij de Australische formatie wordt vandaag naar verluidt in eerste instantie aan afslanken gedacht, zowel wat betreft het heren- als het damesteam.

Jumbo-Visma toonde al zijn interesse voor Van Vleuten, maar volgens onze bronnen staat de wereldkampioene veel dichter bij een transfer naar Team Movistar. Het Spaanse telefoniebedrijf vindt het belangrijk om ook via de wielersport een vrouwvriendelijk imago te creëren. Drie jaar geleden werd de damesploeg opgericht en bij Movistar hebben ze wel wat extra euro’s over om deze tak van de ploeg verder op te waarderen.

Een andere niet-onbelangrijke factor: net als de heren rijden ook de Movistar-dames op Canyon. Het fietsenmerk ziet eind dit jaar met Pauline Ferrand-Prévot een megaster vertrekken bij Canyon-SRAM. Dan is de komst van Van Vleuten bij Movistar uiteraard een geweldig alternatief. Daarom zou ook de Duitse fietsenbouwer de transfer ondersteunen. Ook vanuit Spanje werd ons bevestigd dat de gesprekken in een vergevorderde fase zitten. Het zou gaan om een contract van twee jaar.