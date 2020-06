Gianni Moscon zal dit jaar geen grote ronde rijden dinsdag 9 juni 2020 om 14:56

Gianni Moscon zal dit jaar geen grote ronde betwisten, zo heeft de Italiaan laten weten aan SpazioCiclismo. De renner van Team Ineos focust zich op de kasseiklassiekers en kan dus niet deelnemen aan de Giro d’Italia en Vuelta a España. “En de Tour de France is geen optie”, aldus Moscon.

De 26-jarige renner hoopt in oktober te schitteren in wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en wellicht ook de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Een probleem: deze wedstrijden overlappen op de kalender met de Giro en Vuelta. “Ik kan dus niet deelnemen aan de Giro, aangezien ik mij richt op de klassiekers.”

In theorie was het rijden van de Tour de France (29 augustus-20 september) een optie, maar dan moet Moscon zich wel volledig wegcijferen voor kopmannen Egan Bernal, Geraint Thomas en Chris Froome. “Er zit te weinig tijd tussen de Tour en de klassiekers. Team Ineos gaat volledig voor een nieuwe Tourzege en dan is het onmogelijk om je als renner te sparen.”

Moscon herbegint zijn seizoen in eigen land met de Toscaanse grindklassieker Strade Bianche. De renner gaat echter eerst nog op trainingskamp in de buurt van Tirol. “Ik doe dit al enkele jaren en het bevalt me prima.” Moscon reed begin dit jaar al de Volta a la Comunitat Valenciana, de Tour de la Provence, Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.