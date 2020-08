Team Ineos met ijzersterk zevental naar Critérium du Dauphiné maandag 10 augustus 2020 om 15:38

Team Ineos treedt op volle oorlogssterkte aan in het Critérium du Dauphiné. De Britse formatie heeft de namen van de zeven renners bekendgemaakt die aanstaande woensdag van start gaan in de vijfdaagse rittenkoers.

Egan Bernal, Chris Froome, Geraint Thomas en Jonathan Castroviejo vervolgen na de Tour de l’Ain (waar slechts zes renners per ploeg mochten starten) hun seizoen in de Dauphiné. Met Dylan van Baarle en Michal Kwiatkowski komen er twee renners over van Milaan-San Remo. Pavel Sivakov (die na zijn tweede plek in de Route d’Occitanie geen Tour de l’Ain reed) maakt de selectie compleet.

Een groot deel van deze renners zal eind deze maand ook aantreden in de Tour de France. De Franse sportkrant L’Equipe meldt vandaag dat Bernal, Thomas, Van Baarle, Castroviejo, Kwiatkowski, Sivakov en Tao Geoghegan Hart zeker zijn van een plek in de Tourselectie. De strijd om de laatste plek zou gaan tussen Froome, Andrey Amador, Luke Rowe en Eddie Dunbar.

Selectie Team Ineos voor Critérium du Dauphiné (12-16 augustus)

Egan Bernal

Dylan van Baarle

Jonathan Castroviejo

Chris Froome

Michal Kwiatkowski

Pavel Sivakov

Geraint Thomas