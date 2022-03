Team DSM ziet Romain Bardet ziek wegvallen voor Strade Bianche

Het regent afmeldingen voor Strade Bianche. Na Tom Dumoulin, Tom Pidcock en Lennard Kämna moet ook Romain Bardet verstek geven voor de Italiaanse klassieker. Zijn ploeg Team DSM laat weten dat de Fransman ziek is.

Bardet, die in 2018 nog tweede werd in Siena, wordt in Strade Bianche vervangen door Nikias Arndt. Of de klimmer ook Tirreno-Adriatico moet laten schieten, is nog niet bekend. Die WorldTour-ronde gaat maandag 7 maart van start.

De selectie van Team DSM voor de Toscaanse grindklassieker moet het door de afwezigheid van Bardet zonder echte kopman doen.

Selectie Team DSM voor Strade Bianche (5 maart)

Nikias Arndt

Marco Brenner

Romain Combaud

Chris Hamilton

Leon Heinschke

Joris Nieuwenhuis

Martijn Tusveld

— Team DSM (@TeamDSM) March 4, 2022