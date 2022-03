BORA-hansgrohe zonder zieke Kämna in Strade Bianche, met Higuita en Schelling

BORA-hansgrohe moet het in Strade Bianche doen zonder Lennard Kämna. De Duitser, die onlangs een rit won in de Ruta del Sol, is na zijn reis naar Italië ziek geworden. Kämna kampt met maagdarmproblemen en dus is besloten om rust te nemen in aanloop naar de Ronde van het Baskenland.

In Toscane gaat BORA-hansgrohe het doen met onder meer de Colombiaanse klimmer Sergio Higuita, terwijl ook Patrick Konrad en Jai Hindley goed uit de voeten zouden moeten kunnen op het lastige parcours. Ide Schelling is de enige Nederlander in het gezelschap, nadat hij vorige week het Vlaamse openingsweekend reed. Dat deed hij met Strade in zijn achterhoofd. “Ik wil daar een leuke koers kunnen rijden, in een vrije rol”, keek hij al vooruit.

Cesare Benedetti, Patrick Gamper en Ben Zwiehoff maken de selectie van BORA-hansgrohe compleet.

