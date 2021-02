Team DSM stelt Kragh Andersen, Benoot en Bardet op in Omloop Het Nieuwsblad

Team DSM hoopt dit weekend in de Omloop Het Nieuwsblad te scoren in de breedte. De Duitse ploeg rekent op Søren Kragh Andersen en Tiesj Benoot, terwijl nieuwkomer Romain Bardet in de voorjaarsklassieker zijn debuut maakt voor Team DSM.

“Voor de meeste renners is het hun eerste wedstrijd van het seizoen”, vertelt ploegleider Marc Reef. “Ons hoofddoel is om agressief te koersen als een sterk blok. Dat hebben we vorig jaar laten zien. Zo hopen we een goed resultaat te behalen. Achter elke bocht ligt een nieuwe kans om een ontsnapping op te zetten. We moeten onze kansen pakken en we hebben meerdere renners die een goede uitslag kunnen rijden. Als we het tactisch spelen kunnen we elkaar aflossen en onze kracht in de breedte gebruiken in ons voordeel.”

De selectie voor de Omloop wordt gecompleteerd door Niklas Märkl, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen en Jasha Sütterlin. Vorig jaar wist (toen nog) Team Sunweb met Søren Kragh Andersen een derde plaats te behalen in de Omloop Het Nieuwsblad.

Kuurne-Brussel-Kuurne

Voor Benoot, Kragh Andersen en Pedersen wordt het een druk weekend; zij rijden zondag ook Kuurne-Brussel-Kuurne. Jongelingen Marco Brenner, Nils Eekhoff, Max Kanter en Andreas Leknessund doen dan ook mee. “Het parcours is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, dus we kunnen een aanvallende wedstrijd verwachten die beslist kan worden in een sprint van een kleine groep. Casper, Nils, Søren en Tiesj heben laten zien dat ze dat aankunnen”, aldus Reef.

Selectie Team DSM voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021 (27 februari)

Romain Bardet

Tiesj Benoot

Søren Kragh Andersen

Niklas Märkl

Joris Nieuwenhuis

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin

Selectie Team DSM voor de Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen 2021 (27 februari)

Susanne Andersen

Pfeiffer Georgi

Juliette Labous

Liane Lippert

Floortje Mackaij

Lorena Wiebes

Selectie Team DSM voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2021 (28 februari)

Tiesj Benoot

Marco Brenner

Nils Eekhoff

Max Kanter

Søren Kragh Andersen

Andreas Leknessund

Casper Pedersen