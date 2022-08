‘Team DSM moet nu vol inzetten op Bob Jungels’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast bespreken Maxim en Youri het laatste transfernieuws. Wie gaat waarheen en welke transfers zijn nog in de maak? Beluister het hier!

Het is begin augustus en dus is het hoog tijd om te kijken naar de transfermarkt. Zowel in het mannen- als het vrouwenpeloton draait de mallemolen van slinkse managers, gigantische contracten en wilde geruchten op volle toeren.

De WielerFlits Podcast doet een poging orde in de chaos te scheppen en brengt een update over het transfernieuws. Én de mannen hebben geoefend op de uitspraak van Deense namen – luisteren dus!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed