Team DSM met Bardet en Kragh Andersen in Clásica San Sebastián

Team DSM heeft zijn zevenkoppige selectie voor de Clásica San Sebastián van aankomende zaterdag bekendgemaakt. De formatie rekent onder meer op Romain Bardet, de nummer zeven van de voorbije Tour de France, en Søren Kragh Andersen, die dan weer niet werd geselecteerd voor de Tour.

Team DSM ziet Bardet als de voornaamste afwerker. “‘Het is altijd een zware wedstrijd, met meer dan 3.500 hoogtemeters over een afstand van 225 kilometer”, schetst ex-renner en ploegleider Marcel Sieberg in een perscommuniqué. “We hebben een sterke ploeg, met Romain als voornaamste afwerker. Hij komt met goede vorm uit de Ronde van Frankrijk.”

Ook de Fransman Romain Combaud, de Brit Mark Donovan, de Duitser Leon Heinschke en de Deen Casper Pedersen mogen zich opmaken voor de Baskische WorldTour-koers. Martijn Tusveld is de enige Nederlander in de selectie: de 28-jarige renner reed zondag nog zijn eerste Tour de France uit.

Voor Kragh Andersen is het zijn eerste koers sinds een coronabesmetting en niet-selectie voor de Tour de France. De 27-jarige coureur vertrekt aan het einde van het seizoen bij Team DSM. Alpecin-Deceuninck staat op pole position om Kragh Andersen binnen te halen voor 2023. Team DSM zou dan weer een renner ‘met gelijke kwaliteiten’ aantrekken als vervanger van de Deense klassiekerspecialist.

Selectie Team DSM voor Clásica San Sebastián (30 juli)

Romain Bardet

Romain Combaud

Mark Donovan

Leon Heinschke

Søren Kragh Andersen

Casper Pedersen

Martijn Tusveld