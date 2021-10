Team DSM met Bardet, Benoot en Arensman in Ronde van Lombardije

Team DSM heeft zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Lombardije van aankomende zaterdag. Kopman binnen de selectie is Romain Bardet. Ook Tiesj Benoot, Thymen Arensman en Vuelta-revelatie Michael Storer mogen zich opmaken voor de ‘Koers van de Vallende Bladeren’.

Bardet zal zaterdag ongetwijfeld met vertrouwen aan de start staan van de Ronde van Lombardije, in de wetenschap dat de renners dit jaar weer eens finishen in Bergamo. Vijf jaar geleden kwam de koers voor het laatst aan in het oude stadje en toen was Bardet een van de hoofdrolspelers. De Fransman maakte in de finale deel uit van het juiste elitegroepje, maar moest vervolgens wel lossen op het laatste klimmetje van de dag en kwam als vierde over de streep.

De 30-jarige klimmer hoopt ook dit jaar weer een hoofdrol te vertolken en liet in aanloop naar ‘Il Lombardia’ zien in goede vorm te verkeren. Bardet eindigde namelijk als vijfde in de Giro di Sicilia. Zijn jongere ploeggenoot Arensman, die eveneens deel uitmaakt van de selectie voor Lombardije, werd zevende in de meerdaagse rittenkoers op het eiland Sicilië. De 21-jarige Nederlander maakt voor het eerst zijn opwachting in de herfstklassieker.

Benoot (27) reed al vier keer de Ronde van Lombardije en eindigde in zijn laatste editie in 2019 als 24ste. De jonge Britse klimmer Mark Donovan, de Noorse belofte Andreas Leknessund, de ervaren Chris Hamilton en de eerder genoemde Storer vervolledigen de selectie. Storer vertrekt na dit seizoen naar Groupama-FDJ.

Selectie Team DSM voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Thymen Arensman

Romain Bardet

Tiesj Benoot

Mark Donovan

Chris Hamilton

Andreas Leknessund

Michael Storer