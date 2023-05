Team DSM krijgt nieuwe naam

Team DSM krijgt op korte termijn een nieuwe naam. Het Nederlandse WorldTeam zal worden omgedoopt tot Team DSM-Firmenich. Deze week is hoofdsponsor DSM definitief gefuseerd met het Zwitserse Firmenich. De nieuwe bedrijfsnaam zal ook de naam van de wielerploeg worden.

Naar alle verwachting zal halverwege juni de rebranding van de wielerploegen worden doorgevoerd. Naast een nieuwe naam zal ook het shirt en alle ploeguitingen zoals de website veranderen.

Onlangs hebben het Nederlandse DSM, groot in de fijnchemie, en de Zwitserse producent van smaak- en geurstoffen Firmenich toestemming van de toezichthouders gekregen om te fuseren. DSM-Firmenich wordt officieel een Zwitsers bedrijf met twee hoofdkantoren in Maastricht en in Kaiseraugst (Zwitserland). Het aandeel blijft genoteerd aan Euronext in Amsterdam.

Het sponsorcontract met de wielerploeg loopt nog tot eind 2024. Hoofdsponsor DSM-Firmenich zou al de intentie hebben uitgesproken om die verbintenis te verlengen. In de komende maanden hoopt Team DSM, dat door de fusie er budgetair op vooruit zou gaan, de contractverlenging te formaliseren.