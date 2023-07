Team dsm-firmenich achtervolgd door pech in tijdrit Tour: “Renners te laat door oponthoud paddock”

Video

Op papier leek de zestiende etappe voor Team dsm-firmenich weinig reden tot stress zonder klassementsrenners en kanshebbers op de ritzege. Twee valpartijen en nog eens twee renners die te laat aan de start verschenen zorgden echter voor een hectische dag bij de Nederlandse formatie. Ploegleider Matthew Winston gaf tekst en uitleg voor de camera van WielerFlits.

Alexander Edmondson en Sam Welsford kwamen beide te laat aan bij de start van hun tijdrit. “Vier jongens moesten vrij vroeg starten. Het was een hectische fase. Zij verlieten de bus op ons normale schema. We zaten echter vrij ver op de teamparkeerplaats. Het was nog vrij vroeg in de koers dus er waren veel auto’s en mensen in de paddock. Hierdoor duurde het langer dan verwacht”, legde Winston uit.

“Uiteindelijk hadden ze langer dan tien minuten nodig. In de rij voor de fietscontrole was ook nog eens een rij waardoor ze te laat kwamen”, vervolgde de Brit. “In de Tour zijn sowieso veel mensen. We moeten onze vertrektijd naar voren halen. Van dit moment hebben we weer geleerd.”

Gissen naar oorzaak val

In de eerste bocht kwamen Nils Eekhoff en John Degenkolb kort na elkaar ook nog eens ten val. “Ik weet niet zeker waardoor het kwam. Er zat wat verf op de weg, maar het was wel droog. Het was vroeg in de koers, er waren nog niet zoveel renners overheen geweest, dus misschien was het stoffig”, zei Winston, zoekend naar verklaringen.

“Ik zag wel dat ze na de valpartijen de naders verplaatst hadden waardoor de hoek van de bocht veranderd was. Maar dit soort dingen gebeuren. We moeten vandaag nu achter ons laten, er liggen nog kansen voor ons”, zei hij vastberaden.