Team DSM heeft selectie voor Milaan-San Remo op papier

Team DSM rekent aankomende zaterdag in Milaan-San Remo onder meer op Søren Kragh Andersen, Romain Bardet en Casper Pedersen. Martijn Tusveld is de enige Nederlander binnen de selectie.

Kragh Andersen lijkt op het eerste gezicht de kopman van Team DSM, maar de sterke Deen kende geen vlekkeloze voorbereiding richting de Italiaanse klassieker. De klassiekerspecialist moest een week geleden nog Parijs-Nice verlaten wegens rugklachten. Volgens zijn ploeg ging het echter om een voorzorgsmaatregel met het oog op de nakende klassiekers.

Pedersen, een landgenoot van Kragh Andersen, won vorig jaar nog een verregende editie van Parijs-Tours en kan zaterdag wellicht een rol van betekenis spelen in de finale. Bardet deed de voorbije dagen dan weer koersritme op in Tirreno-Adriatico.

Tusveld, Nico Denz, Romain Combaud en de Duitse hardrijder Jasha Sütterlin vervolledigen de selectie. “We willen er een zware finale van maken, om zo Søren in een goede positie af te zetten. Romain Bardet is ook een optie als we de klimmetjes bereiken”, aldus ploegleider Luke Roberts. Eerder vandaag kwam Cofidis ook al met een zevenkoppige selectie voor La Primavera.

Selectie Team DSM voor Milaan-San Remo (20 maart)

Romain Bardet

Romain Combaud

Nico Denz

Søren Kragh Andersen

Casper Pedersen

Jasha Sütterlin

Martijn Tusveld