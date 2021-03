Cofidis rekent in Milaan-San Remo op sprinters Viviani en Laporte

Cofidis heeft zijn selectie bekendgemaakt voor Milaan-San Remo. De Franse formatie rekent aankomende zaterdag op snelle mannen Elia Viviani en Christophe Laporte. Ook klimmer Guillaume Martin maakt deel uit van de selectie.

Mocht de 112e editie van Milaan-San Remo eindigen in een sprint, dan heeft Cofidis met Viviani en Laporte twee potentiële afmakers in huis. Viviani moet dan wel hopen op een gesloten wedstrijd, terwijl Laporte meestal komt bovendrijven na een selectieve koers. Die laatste maakte onlangs nog indruk in Parijs-Nice.

De 28-jarige Laporte eindigde twee keer als runner-up in een etappe. In de zesde etappe naar Biot moest hij Primož Roglič laten voorgaan na een machtssprint bergop en in de slotrit moest hij zijn meerdere erkennen in Magnus Cort. Laporte was eerder dit jaar wel succesvol in de Ster van Bessèges.

Viviani wist in de UAE Tour nog naar meerdere ereplaatsen te sprinten, maar in Tirreno-Adriatico kwam hij niet verder dan een negende stek in de voorlaatste etappe met aankomst in Lido di Fermo. De selectie bestaat verder uit de eerder genoemde Martin, Anthony Perez, Pierre-Luc Périchon, Fabio Sabatini en Kenneth Vanbilsen.

Selectie Cofidis voor Milaan-San Remo (20 maart)

Christophe Laporte

Guillaume Martin

Anthony Perez

Pierre-Luc Périchon

Fabio Sabatini

Kenneth Vanbilsen

Elia Viviani