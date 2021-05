Team DSM en BikeExchange maken selecties Dauphiné bekend

Team DSM en BikeExchange hebben hun selecties voor het Critérium du Dauphiné naar buiten gebracht. Beide formaties trekken zonder uitgesproken kopman naar de Franse WorldTour-rittenkoers, die zondag van start gaat.

“We gaan met een goede groep naar de Dauphiné, met jonge renners en de ervaring van Chad Haga en Martijn Tusveld die hen door de week kunnen gidsen”, aldus ploegleider Wilbert Broekhuizen. “We willen agressief koersen en voor goede daguitslagen gaan. Er liggen verschillen kansen voor ons.”

Marco Brenner, Felix Gall, Martin Salmon, Ilan Van Wilder en Kevin Vermaerke maken de selectie van Team DSM compleet in de Dauphiné.

Selectie Team DSM voor het Critérium du Dauphiné 2021 (30 mei-6 juni)

Marco Brenner

Felix Gall

Chad Haga

Martin Salmon

Martijn Tusveld

Ilan Van Wilder

Kevin Vermaerke

Bij BikeExchange worden Damien Howson en Robert Stannard naar voren geschoven. Howson schreef onlangs nog het eindklassement in de Ronde van Hongarije op zijn naam. De ervaring komt van Brent Bookwalter, Tsgabu Grmay en Andrey Zeits. Hardrijder Barnabás Peák en klimmer Kevin Colleoni maken de selectie compleet.

Ploegleider Lorenzo Lapage hoopt dat Stannard ritten kan winnen. “Hij heeft in de Ruta del Sol een goede vorm laten zien, met meerdere top-10-plaatsen. Ook was hij dicht bij een ritzege, dus hij is onze renner om naar uit te kijken voor goede uitslagen in de etappe”, vertelt Lapage. “Veel renners gebruiken de Dauphiné als voorbereiding op de Tour. Damien Howson heeft net nog een zege op zak in Hongarije, dus we weten dat hij in vorm is en hij kan een optie zijn voor het klassement.”

Howson zelf spreekt het niet zo uit. “Ik heb sinds 2014 elk jaar de Dauphiné gereden, dus ik weet wat ik moet verwachten. Ik denk dat ik met flink wat vertrouwen naar de wedstrijd kan gaan”, zegt hij. “Ik hoop dat ik consistent kan zijn en hoop op een goed resultaat komende week.”

Selectie BikeExchange voor het Critérium du Dauphiné 2021 (30 mei-6 juni)

Brent Bookwalter

Kevin Colleoni

Tsgabu Grmay

Damien Howson

Barnabás Peák

Robert Stannard

Andrey Zeits