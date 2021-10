Team DSM bood Roche geen nieuw contract aan: “Het kwam als een schok”

Nicholas Roche maakte vorige week bekend te gaan stoppen met wielrennen. De 37-jarige Ier kwam tot die beslissing in augustus, maar daaraan vooraf kreeg hij slecht nieuws te horen van Team DSM. De Duitse ploeg wilde Roches contract voor 2022 niet verlengen. Dat ging de Ier niet in de koude kleren zitten: “Ik ben echt flink pissig op het team geweest.”

Roche maakte zich de laatste jaren sterk als wegkapitein bij de Duitse ploeg. Eind 2018 vervoegde de Ier zich bij wat toen nog Team Sunweb heette. “Ik had het gevoel dat ik nog een paar jaar van waarde zou kunnen zijn”, vertelt Roche bij de NOS. “Daarom was het ook een schok dat ze niet met me verder wilden. Maar de ploeg koos voor jongere renners.”

“In juli en augustus ben ik echt flink pissig geweest op de ploeg. Bij de Olympische Spelen in Japan kon ik de knop pas omdraaien en nam ik het besluit om te stoppen. Daarna ben ik wat televisiewerk gaan doen en kwam ik erachter dat ik misschien liever kijk naar de koers, dan er zelf in te rijden. Ik hou van wielrennen, maar als je dat voelt moet je stoppen.”