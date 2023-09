dinsdag 5 september 2023 om 14:13

Petr Vakoc verslaat Jan Bakelants in Gravel World Series La Monsterrato, Niki Terpstra 15e

Petr Vakoc heeft La Monsterrato, een Italiaanse gravelkoers die tot de UCI Gravel World Series behoort, gewonnen. De Tsjechische renner versloeg afgelopen weekend met ruim verschil de Belg Jan Bakelants en de Oostenrijker Sebastian Schönberger.

La Monsterrato, volledig de La Monsterrato Strade Bianche, is een gravelkoers die wordt gereden in de Italiaanse regio Piëmont. Op de vele gravelstroken toonde Vakoc dat hij de sterkste was. Dat is ook te zien aan zijn grote voorsprong van maar liefst zes minuten op de nummer twee Bakelants. Die wist Schönberger, die momenteel nog actief is bij Human Powered Health, af te houden.

Andere bekende renners in de top van de uitslag waren oud-profwielrenners Nicholas Roche (negende) en Niki Terpstra (vijftiende). De Nederlander kwam bijna een kwartier na Vakoc over de finish.

Bij de vrouwen ging de winst in La Monsterrato naar de Deense Annika Langvad. Zij versloeg Karolina Migon uit Polen en de Duitse Rosa Maria Klöser.