Opgave Thymen Arensman in Zwitserland: “Gezondheid gaat voor”

Thymen Arensman heeft woensdag op de vierde dag van de Ronde van Zwitserland opgegeven. De Nederlandse coureur van Team DSM had moeite met het warme weer in het Alpenland en heeft in overleg besloten om af te stappen.

Team DSM laat weten dat de 22-jarige Arensman zich slecht kon aanpassen aan de weersomstandigheden in Zwitserland, waar de temperaturen hoog oplopen deze week. En dat ondanks dat hij genoeg water dronk en verkoeling zocht.

“Ik ben wel teleurgesteld dat ik deze koers moet verlaten”, aldus Arensman, die op het laatste moment werd ingevlogen om te starten in de WorldTour-koers. “Maar mijn gezondheid gaat voor. Daarom heb ik met de ploeg besloten dat het beter is om te stoppen. Ik voelde mij vannacht niet goed en ook op de fiets niet. Shit happens, maar ik wens de ploeg nog veel succes.”

Disappointed to leave this race and leaving a strong team behind here. But health first, decided together with the team that it would be better to quit the race as I was not feeling well overnight and on the bike. Shit happens, good luck to the team in Suisse🇨🇭 #keepchallenging https://t.co/jjDOJ6Z2Wd

— Thymen Arensman (@ThymenArensman) June 15, 2022