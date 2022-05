Team DSM bevestigt contractverlenging Romain Bardet

Romain Bardet zal tot en met 2024 voor Team DSM rijden. Het Nederlandse team maakte dat bekend op hun ploegsite, nadat er de afgelopen dagen al geruchten waren. “Het voelt heel logisch om te blijven. Ik hou van de cultuur binnen de ploeg”, vertelt Bardet. De Fransman won onlangs nog de Tour of the Alps.

Bardet rijdt sinds 2021 voor Team DSM, na vele jaren bij het Franse AG2R La Mondiale. “Bardet vond snel zijn plaats binnen de ploeg. Hij werkt hard en hij is een ploegspeler. Bardet staat altijd klaar om zijn ervaring te delen met de renners rond hem”, lezen we op de ploegsite.

De 31-jarige renner is zelf natuurlijk ook blij met de verlenging. “Het voelt heel logisch om te blijven, ik heb grote stappen gezet hier. Ik hou van de cultuur binnen de ploeg, hoe we koersen en vertrouwen hebben in het team. Ik ben heel blij dat ik hier nog twee jaar kan blijven.” De ploeg ziet Bardet als een van de fundamenten voor de komende jaren.

“Hij brengt ons naar een hoger niveau”

Ook hoofdcoach Rudi Kemna reageerde op de contractverlenging van Bardet. “Ook naast de fiets is Bardet belangrijk voor ons. Hij is op een positieve manier ook kritisch over het idee van ‘topsport’. Hij stelt ons vragen waar we hard over moeten nadenken, waardoor we een open en eerlijke discussie krijgen. Dat brengt ons samen naar een hoger niveau.”

Bardet rijdt momenteel de Giro d’Italia, waar hij terug te vinden is op een tiende plaats in het algemeen klassement. De Franse coureur heeft een achterstand van 24 seconden op de eerste echte klassementsrenner, Simon Yates.