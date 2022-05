‘Romain Bardet verlengt contract bij Team DSM tot eind 2024’

Romain Bardet blijft tot eind 2024 verbonden aan Team DSM. De Franse kopman staat volgens VeloNews op het punt om zijn aflopende contract met twee jaar te verlengen, maar de Nederlandse ploeg wil dat nieuws niet bevestigen.

Volgens de nieuwssite maakt Team DSM op maandag, tijdens de tweede rustdag van de Giro d’Italia, de contractverlenging van de 31-jarige Bardet bekend. De winnaar van de meest recente Tour of the Alps rijdt sinds 2021 voor Team DSM, nadat hij daarvoor jarenlang uitkwam voor AG2R Citroën. Momenteel is Bardet de kopman in de Giro.

Eerder deze week kreeg Team DSM een flinke tik te verwerken op de transfermarkt. De talentvolle Thymen Arensman vertrekt na dit seizoen bij het WorldTeam. Naar verluidt is hij akkoord met INEOS Grenadiers voor een tweejarig contract. Arensman is in de huidige Giro een meesterknecht voor Bardet.