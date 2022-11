Team Corratec versterkt zich met Viviani, Dalla Valle en Iacchi

Team Corratec, dat eerder de komst van Valerio Conti bekendmaakte, heeft drie nieuwe versterkingen voor 2023 gepresenteerd. Attilio Viviani, Nicolas Dalla Valle en Alessandro Iacchi rijden volgend jaar voor de Italiaanse ploeg, die een ProTeam-licentie heeft aangevraagd.

Viviani (26) maakt de overstap van Bingoal Pauwels Sauces WB, waar hij in maart dit jaar een contract kreeg. Eerder reed hij tweeënhalf seizoen voor WorldTour-formatie Cofidis. “Ik ben blij om deel uit te gaan maken van Team Corratec”, zegt Viviani op de sociale media van zijn toekomstige ploeg. “Het is een nieuw avontuur voor mij. Het zal mijn eerste seizoen worden in een Italiaans team, na mijn jaren in buitenlandse dienst. Ik hoop het vertrouwen van Serge Parsani (de ploegmanager van Team Corratec, red.) terug te betalen.”

Net als zijn oudere broer Elia Viviani, is Attilio Viviani een sprinter. Met zijn sterke eindschot behaalde hij het afgelopen seizoen enkele ereplaats voor Bingoal Pauwels Sauces WB, maar hij wist niet te winnen. In de vierde etappe van de Tour of Hellas (2.1) was hij het dichtst bij een zege. Viviani eindigde die rit als tweede.

Iachhi en Dalla Valle

Alessandro Iacchi en Nicolas Dalla Valle hebben beiden ook al profervaring. De 23-jarige Iachhi was in 2020 en 2021 onderdeel van Vini Zabù-KTM, dat nadien ophield te bestaan. Hij vond daarna onderdak bij het continentale Team Qhubeka. In dienst van dat team eindigde hij in 2022 als negende in het eindklassement van de (vroegtijdig gestopte) Tour of Britain.

Dalla Valle (25) was in de laatste maanden van 2019 stagiair bij UAE Emirates. Vervolgens werd hij prof bij Bardiani-CSF-Faizanè. Bij die ploeg was na 2021 geen plek meer voor hem. Het afgelopen seizoen reed de Italiaan daardoor voor het continentale Giotti Victoria-Savini Due, dat een Roemeense licentie heeft. Dalla Valle was dus veel actief in Roemenië en liet zich daar nadrukkelijk zien. Hij won onder andere twee etappes in de Tour of Szeklerland (2.2). Ook werd hij tweede in een rit van de Sibiu Cycling Tour (2.1) en negende in het eindklassement van de Turul Romaniei (2.1).