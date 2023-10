zondag 8 oktober 2023 om 08:19

Nicolas Dalla Valle sprint naar ritzege in Tour of Hainan, Óscar Sevilla begint aan slotdag als leider

Nicolas Dalla Valle heeft rit vier van de Tour of Hainan op zijn naam geschreven. De Italiaan van Corratec-Selle Italia was na 147 kilometer de snelste in een massasprint. Julien Trarieux werd tweede, George Jackson derde. De leiderstrui blijft in het bezit van Óscar Sevilla.

De vierde etappe van de Tour of Hainan begon behoorlijk lastig. In het eerste deel van de rit zaten twee langere beklimmingen, Atuo Mountain (7,5 km aan 5,4%) en Yingge Mountain (11 km aan 4%). Daarna wachtte ook nog Jijia Mountain (2,8 km aan 7,4%), maar de laatste zestig kilometer waren zo goed als vlak.

Froome probeert het (tevergeefs)

Vanuit het vertrek ging het gelijk omhoog, wat meteen leidde tot de nodige actie. Zo trok Chris Froome ten strijde, samen met vier metgezellen. Hij kon Lucas de Rossi, Omer Goldstein, Mason Hollyman en Adne van Engelen niet volgen. De andere vier kregen ook geen ruimte, maar het bleef daarna aanvallen regenen. Onder meer Nils Sinschek en – opnieuw – Adne van Engelen reden nog eens voor de meute uit in een kopgroepje. Bovenop Jijia Mountain was alles echter weer bij elkaar.

In de vlakke finale kozen Ben Hermans (Israel-Premier Tech), Willie Smit (China Glory), Lorenzo Quartucci (Corratec) en Josh Burnett (Bolton Equities Black Spoke) nog de aanval, maar een massasprint was onvermijdelijk. Smit en Quartucci hielden nog wel lang stand en werden pas net voor het ingaan van de slotkilometer ingerekend. Daarna was het dus sprinten geblazen. Nicolas Dalla Valle toonde zich in die spurt sneller dan Julien Trarieux en George Jackson.

Sevilla behoudt de leiding

Óscar Sevilla finishte in het peloton en blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Met nog één relatief vlakke rit te gaan, heeft de Colombiaan van Medellín-EPM één seconden voorsprong op Sebastian Berwick.