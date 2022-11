Team Corratec bevestigt komst van Valerio Conti

Valerio Conti zal volgend jaar uitkomen voor Team Corratec. De 29-jarige Italiaan werd eerder al in verband gebracht met de dit jaar opgerichte wielerploeg, maar nu is de deal ook echt in kannen en kruiken. Conti komt over van Astana Qazaqstan.

De inmiddels 29-jarige Conti kwam dit jaar uit voor Astana Qazaqstan, daarvoor reed hij jaren voor UAE Emirates en Lampre Merida. De Italiaanse puncheur won in zijn carrière al een etappe in de Vuelta a España, de Trofeo Matteotti en de Gran Premio Bruno Beghelli en droeg in de Giro d’Italia van 2019 zes dagen de roze trui. De laatste jaren vielen de resultaten tegen, al werd hij vorig jaar nog wel tweede in de GP di Lugano en Giro dell’Appennino.

Kopman én mentor

Voor Team Corratec is Conti, die nog een doorlopend contract had bij Astana tot eind 2023, een welkome versterking met het oog op komend seizoen. “We zijn vereerd met het feit dat een renner als Valerio Conti voor onze ploeg heeft gekozen”, geeft teammanager Serge Parsani aan in een perscommuniqué. “Valerio heeft ontzettend veel ervaring en dat is erg belangrijk voor de jonge renners binnen onze ploeg. We zien in hem een kopman en we hopen dat hij kan schitteren in de zwaardere koersen.”

Conti hoopt bij Team Corratec zijn carrière nieuw leven in te blazen. “Het is voor mij ontzettend belangrijk dat ik kan koersen in een familiaire omgeving, vandaar ook mijn keuze voor Team Corratec. Ik zie dit, na jarenlang te hebben gekoerst op WorldTour-niveau, zeker niet als een stap terug. Ik zie het eerder als een mooie kans. Ik zal mijn vrijheid krijgen, maar hoop tegelijkertijd mijn ervaring door te geven aan de jonge renners binnen het team.”