Team Ciclotel verdwijnt na een seizoen uit peloton

De Belgische continentale vrouwenploeg Team Ciclotel houdt aan het einde van het seizoen op te bestaan. Dit bevestigen diverse bronnen aan WielerFlits.

Het team waar Heidi van de Vijver sinds eind februari achter het stuur van de ploegleiderswagen zit, stopt na één seizoen op UCI-niveau te hebben geacteerd. Hoe anders leek het vorig jaar, bij de oprichting van de ploeg. “Het doel is om zo snel mogelijk door te stoten naar de WorldTour”, sprak de destijds beoogde teammanager Marc Bracke ambitieus. Bracke, die zich volgens de ethische commissie van de UCI schuldig heeft gemaakt aan intimidatie bij zijn huidige ploeg Doltcini-Van Eyck, trok zijn handen niet veel later echter af van het project.

De ploeg begon met drie Belgische rensters (Kim De Baat, Stephanie Duprez en Sara Van de Vel) en twee Nederlandse rensters (Kirstie van Haaften en Bryony van Velzen) aan het wielerseizoen. Van Velzen liet haar contract na een paar maanden ontbinden. Met Valeriya Kononenko, Daniela Reis en Alice Sharpe werden ook enkele nationale kampioenen aan de selectie toegevoegd. Ook de Britse hardrijdster Hayley Simmonds kreeg een plek in het project van Gerry Helders, eigenaar van Ciclotel.

Aanvankelijk werd Catherine Marsal aangetrokken als ploegleider. Zij koos na de eerste wedstrijden in het voorseizoen voor een maatschappelijke carrière. Heidi van de Vijver was op dat moment al een tijdje overgekomen van NXTG Racing, waardoor zij in de volgwagen de beslissingen nam. Ze loodste onder meer Sara Van de Vel naar een tweede plek op het Belgisch kampioenschap tijdrijden.

Ronde van Vlaanderen

In het restant van het seizoen staat Ciclotel nog op de deelnemerslijst van de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en de Driedaagse Brugge-De Panne (20 oktober). Een hoop rensters van de ploeg hebben reeds een ploeg voor volgend jaar gevonden. Er zijn dames bij die een stapje terug doen naar clubniveau, maar Kirstie van Haaften tekende onlangs een overeenkomst voor twee jaar bij Parkhotel Valkenburg.