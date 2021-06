Team BikeExchange ziet drie renners uitvallen in Ronde van Zwitserland

Team BikeExchange moet in de Ronde van Zwitserland verder zonder Lucas Hamilton, Luke Durbridge en Amund Grøndahl Jansen. Deze renners hebben last van een maag- en darminfectie, zo meldt de ploeg via social media. Hamilton stond zesde in het algemeen klassement.

Hamilton werd gisteren nog knap vierde in de bergetappe naar Leukerbad, maar kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag opeens maag- en darmklachten. Ook Durbridge en Grøndahl Jansen voelden zich niet goed en dus moet Team BikeExchange plots verder met slechts vier renners: Esteban Chaves, Michael Matthews, Dion Smith en Jack Bauer.

Hamilton, Durbridge en Grøndahl Jansen nemen nu enkele dagen rust om zo volledig te herstellen voor de komende wedstrijden. De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag. De renners krijgen nog twee bergetappes en een klimtijdrit voorgeschoteld.

Eerder vandaag liet Alpecin-Fenix al weten dat ook Mathieu van der Poel niet meer aan de start zal verschijnen van de zesde etappe. De Nederlandse kampioen kampt met een milde verkoudheid en wil geen risico nemen met het oog op het NK, de Tour de France en de Olympische Spelen.