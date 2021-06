Mathieu van der Poel stapt met lichte verkoudheid uit Ronde van Zwitserland

Mathieu van der Poel zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. De Nederlandse kampioen heeft na de regenval van de voorbije dagen last van een milde verkoudheid en dus heeft zijn ploeg Alpecin-Fenix besloten om hem uit voorzorg uit koers te halen.

Van der Poel kan ondanks zijn opgave terugkijken op een uiterst succesvolle Ronde van Zwitserland. De Nederlander won namelijk met verve de etappes naar Lachen en Pfaffnau. In de tweede etappe naar Lachen bleek hij in regenachtige omstandigheden te sterk voor Maximilian Schachmann en Wout Poels, een dag later wist hij in Pfaffnau Christophe Laporte en wereldkampioen Julian Alaphilippe uit het wiel te sprinten.

Van der Poel mocht ook twee dagen in de gele leiderstrui rondfietsen en besloot donderdag als leider zelfs nog in de aanval te gaan tijdens de bergetappe naar Leukerbad. De blikvanger van Alpecin-Fenix moest gisteren uiteindelijk wel de leiderstrui inleveren bij Richard Carapaz. Van der Poel stond na de etappe van donderdag 55ste in het klassement op net geen twintig minuten van de Ecuadoraan.

Van der Poel wordt over goed twee weken aan de start verwacht van zijn allereerste Tour de France. De 26-jarige renner hoopt na de Tour ook nog te schitteren tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Van der Poel hoopt als mountainbiker goud te pakken in de cross-country-wedstrijd.

After the rainfall from the past days, @mathieuvdpoel suffers from a mild cold. While he was really looking forward to the next stages, the team’s medical staff decided to pull him out of the @tds so as not to compromise his health in light of his next goals. pic.twitter.com/mnn57zKWqO

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) June 11, 2021