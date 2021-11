Team BikeExchange gaat door met Urska Zigart

Urška Žigart koest ook komend seizoen voor Team BikeExchange. De ploeg heeft het contract van de 24-jarige Sloveense, sinds twee maanden de verloofde van Tourwinnaar Tadej Pogačar, met een jaar verlengd.

Brent Copeland, ploegmanager van Team BikeExchange, is blij dat zijn formatie over Žigart kan blijven beschikken. “Sinds we haar bij de ploeg haalden, hebben we in haar geloofd. Ze heeft aan iedereen bewezen dat we de juiste keuze hebben gemaakt. Ze haalde dit jaar een mooie zege in de Ronde van Valencia en koerste het hele seizoen door op hoog niveau in de WorldTour-koersen. Eigenlijk heb ik het gevoel dat ze nog veel kan verbeteren. Met haar vastberadenheid, harde werk en liefde voor de sport denk ik niet dat we door haar worden teleurgesteld.”

Ook Žigart is blij dat ze bij Team BikeExchange kan doorgaan. “Het was een seizoen vol nieuwe ervaringen die ik nooit zal vergeten. Het was een sprong in het diepe om bij Team BikeExchange te komen omdat ik niemand kende, niet wist hoe de ploeg werkte en niet wist of ik in het team zou passen. Maar ik was aangenaam verrast. Ik heb dit jaar zo veel geleerd, zowel op als naast de fiets. Het heeft me in zo veel opzichten geholpen om beter te worden en ik kijk ernaar uit om hard te blijven werken en het momentum mee te nemen naar volgend jaar.”