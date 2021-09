Tourwinnaar Tadej Pogacar en zijn vriendin Urska Zigart gaan trouwen

Tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogačar stapt in het huwelijksbootje met zijn vriendin Urška Žigart, die uitkomt voor de vrouwenploeg van Team BikeExchange. Het Sloveense stel, dat sinds 2019 samen is, maakte via social media hun verloving bekend.

Pogačar deelde het heuglijke nieuws mee in een fotoreeks op Instagram. “Je leeft maar een keer en zij is de mijne”, schrijft de gelukkige 22-jarige klassementsrenner van UAE Emirates. “Dromen worden waarheid, want ze heeft ‘ja’ gezegd.” Ook de twee jaar oudere Žigart stelde haar volgers op de hoogte. “De eeuwigheid met jou lijkt te kort.”

Pogačar en Žigart kennen elkaar sinds 2017 toen zij samen bij de Sloveense wielerploeg ROG-Ljubljana fietsten, maar pas na een jaar gingen ze daten. “Ik vond hem nog iets te jong. Hij was nog geen achttien”, vertelde Žigart vorig jaar in een interview met Het Nieuwsblad. “Pas na een jaar wachten en eenmaal hij achttien was, kreeg hij een date.”