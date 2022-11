Tchmil wordt niet de opvolger van Lelangue, Lotto Dstny zoekt verder naar CEO

Andrei Tchmil zal niet de nieuwe CEO worden van Lotto Dstny, de opvolger van Lotto Soudal. De ex-renner stelde zich een maand geleden kandidaat voor de functie, maar heeft te horen gekregen dat hij ‘onvoldoende ervaring’ heeft om aan het roer te staan van een wielerploeg. Dat zegt Tchmil in gesprek met Het Laatste Nieuws. Ondertussen zoekt het Belgische team verder.

Tchmil begrijpt de reden die aangevoerd is voor de afwijzing niet goed, aangezien hij na zijn wielercarrière onder andere minister van sport van Moldavië en manager van Team Katusha was. Naar eigen zeggen heeft hij daarom wel voldoende ervaring.

“Ik heb gevraagd of mijn leeftijd misschien tegen mij speelde”, vertelt de 59-jarige Tchmil, die jarenlang voor Lotto reed en sinds 1998 beschikt over een Belgisch paspoort. “Het antwoord was neen. Ik begrijp het niet. Ik zou het accepteren mochten ze zeggen dat ik geen echte Belg ben, dat ik geen Nederlands spreek, dat ik niet in België woon. Niet dat ik geen ervaring heb.”

Shortlist

Lotto Dstny zoekt ondertussen nog altijd verder naar een opvolger van John Lelangue. Deze zoektocht wordt niet eigenhandig uitgevoerd, maar is uitbesteed aan ‘headhunter’ Blackbox, dat professionele bedrijven helpt om de meest geschikte en relevante kandidaat te vinden voor een open positie. Blackbox heeft na een reeks interviews een longlist voorgelegd aan de Raad van Bestuur van de wielerploeg. Inmiddels heeft de Raad van Bestuur deze longlist gereduceerd tot een shortlist.

Wie daarop staan, is niet bekend. Axel Merckx alvast niet, want hij liet eerder weten dat hij niet de nieuwe CEO van de ploeg wordt. Het Laatste Nieuws schrijft dat Frank Glorieux, de voormalig CEO van Cycling Vlaanderen, naar verluidt nog wel een van de kandidaten is. Op dit moment wordt Lotto Soudal geleid door sportief manager Kurt Van de Wouwer en Chief Business Officer Yana Seel.