Axel Merckx wordt niet de nieuwe manager van Lotto Dstny

Axel Merckx was een van de kandidaten om John Lelangue op te volgen als ploegmanager bij Lotto Dstny, liet de ploeg zelf onlangs weten aan WielerFlits. De gesprekken die gevoerd werden, hebben echter nergens toe geleid. In een interview met La Derniere Heure zegt Merckx namelijk dat hij niet de nieuwe CEO van het Belgische team zal worden.

“De nieuwe manager van Lotto Dstny? Ik zal het niet zijn”, was Merckx duidelijk tegen de Waalse krant. De onderhandelingen tussen de twee partijen zijn inmiddels stopgezet, valt te lezen in La Derniere Heure. In plaats van over te stappen naar Lotto Dstny, zal Merckx aan boord blijven bij Hagens Berman Axeon. Bij dit Amerikaanse beloftenteam is de zoon van Eddy Merckx al jarenlang manager.

Tijdens een meeting in Haacht, half oktober, spraken Roger Malevé (voorzitter van Captains of Cycling) en Daan de Wever (CEO van Dstny) hardop uit dat er gesprekken waren gevoerd met Merckx. “Maar er zijn meer kandidaten. Wij nemen de tijd om de juiste persoon te kiezen”, zei Malevé toen al. Onder anderen oud-profwielrenner Andrei Tchmil is in beeld.