donderdag 14 december 2023 om 12:29

Tao Geoghegan Hart voelt zich weer wielrenner: “Elke vorm van twijfel uit mijn hoofd verbannen”

Tao Geoghegan Hart leek dit jaar in de Giro d’Italia op weg naar een topklassering, maar een valpartij in de elfde etappe veranderde alles. De Britse klimmer werd met een complexe heupbreuk afgevoerd naar het ziekenhuis en een lange revalidatie volgde, maar inmiddels ziet de wereld er weer helemaal anders uit.

Zeven maanden na zijn zware val werkt Hart alweer belangrijke trainingskilometers af in Spanje, tijdens het eerste trainingskamp van zijn nieuwe ploeg Lidl-Trek. “De revalidatie vlotte goed”, begint de 28-jarige wielrenner in een interview met Het Nieuwsblad. “Sinds september werd duidelijk dat ik hier vandaag zou kunnen zijn als een normale wielrenner, wat ik in juli nog niet voor mogelijk hield. De dagelijkse rehab ligt intussen achter mij.”

“Op 28 september reed ik voor het eerst op mijn wegfiets, ik durf mij intussen opnieuw wielrenner te noemen.” Hart kan nu dus weer vooruit kijken, maar heeft een zeer moeilijke periode achter de rug. De winnaar van de Giro d’Italia 2020 trok voor zijn lange en zware revalidatie onder meer naar een gespecialiseerde instelling in Amsterdam voor zijn herstel. “Ik wilde ergens zijn waar er iets gebeurde buiten de koers omdat je maximaal vier of vijf uur per dag revalideert.”

“Ik wilde ook ergens zijn waar ik niet constant met de koers geconfronteerd zou worden. Ja, ik miste de fiets en de bijhorende levensstijl maar toch was ik dagelijks keihard aan het werken, ver weg van de jongens”, vertelt hij al lachend. “Ik heb het voorbije jaar veel geleerd over mijn lichaam. Maar kijk, hier ben ik terug in een hotel vol met wielrenners, met mensen die alles voor mij doen.”

Voor en na de val

Hart zal in de Volta ao Algarve (14-18 februari) weer een rugnummer opspelden. Zijn seizoen zal grotendeels in het teken staan van de Tour de France, maar kan de Brit na een dergelijk zware blessure ook weer terugkeren op zijn oude niveau? “Geen enkele dokter kan dat garanderen. Ik zal ook nooit op mijn carrière kunnen terugblikken zonder het onderscheid te maken tussen voor en na de val.”

“Momenteel lijkt alles in orde: de flexibiliteit is terug, er zijn geen krachtsverschillen tussen links of rechts. Ik heb elke vorm van twijfel uit mijn hoofd verbannen”, is Hart optimistisch.