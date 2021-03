Tao Geoghegan Hart moet Parijs-Nice verlaten na valpartij

INEOS Grenadiers moet het na de vierde etappe van Parijs-Nice ook stellen zonder Tao Geoghegan Hart. De regerende Girowinnaar kwam ten val in de afdaling van de Mont Brouilly en zijn ploeg besloot hem uit voorzorg uit de wedstrijd te halen.

De 25-jarige Britse klimmer is inmiddels afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij enkele medische testen zal ondergaan. De renner heeft inmiddels al wel van zich laten horen op Twitter. “Ik ben vandaag op mijn hoofd gevallen. Dank aan INEOS Grenadiers en de medische staf om eerst te kijken naar mijn gezondheid.”

“Het was namelijk duidelijk dat ik niet meer 100% was. Ik zal nu even moeten rusten, geen screen-time en ik hoop zo snel mogelijk weer terug te zijn.” Ook ploegleider Gabriel Rasch kwam na de finish met tekst en uitleg. “In de afdaling slipte zijn voorwiel. Ik weet niet of er gravel op de weg lag, het was gewoon brute pech.”

“Tao kwam op zijn gezicht terecht en ook zijn knie is geraakt. Hij voelde zich daarna duizelig. We hebben vervolgens besloten om hem uit koers te halen. Het was de juiste beslissing, we wilden geen risico nemen.” Hart werd eerder dit seizoen al tiende in de Tour des Alpes Maritimes et du Var.

Landed on my head today. Thank you @INEOSGrenadiers & the medical team for putting my long-term welfare first when it was clear I wasn’t 100%. Little rest, no screen-time & hopefully back soon ❤️. Ciao all 👋 x — Tao Geoghegan Hart (@taogeoghegan) March 10, 2021