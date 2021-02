Tao Geoghegan Hart verkiest Tour de France boven Giro d’Italia

Tao Geoghegan Hart zal zijn titel in de Giro d’Italia niet verdedigen. De Schotse wielrenner zegt namelijk in gesprek met The Telegraph dat hij zich dit jaar richt op de Tour de France. De Olympische Spelen staan ook op het verlanglijstje van Hart.

“Ik houd van koersen in Italië. De Giro was een geweldige ervaring en het zou natuurlijk geweldig zijn om er terug te keren met nummer één op mijn trui.” Waarom hij dan toch kiest voor La Grande Boucle? “Ik wil me op iets nieuws richten. En ja, de Tour is de grootste wedstrijd in het wielrennen.”

Tao Geoghegan Hart denkt mee te kunnen doen om de gele trui in zijn eerste Ronde van Frankrijk. “Koersen over drie weken liggen me. Met name die laatste week, zoals ik in de Giro heb laten zien. Met die wedstrijd in het achterhoofd, geeft dat me vertrouwen om te mogen dromen van de Tour.”

“Dat hoeft nog niet dit jaar te zijn”, benadrukt Hart. “Ik ben 25 en ik heb de Tour nog nooit gereden. Ja, we hebben de voorbije jaren twee gasten gezien die de Tour bij hun eerste of tweede deelname direct wonnen, maar ik denk dat het ook waardevol is om erheen te gaan met het oog op de toekomst.”

En dan de Olympische Spelen. Ook daar heeft Hart zijn oog op laten vallen. “Daar zou ik graag bij zijn. Ik ben opgegroeid binnen British Cycling, dus de Spelen zijn altijd al een groot doel voor mij geweest. We hebben een zeer sterk team, ook al zijn we maar met vier en hebben andere landen een extra renner.”