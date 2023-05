Tao Geoghegan Hart vanuit het ziekenhuis: “Ik ben er kapot van”

“Ik ben er kapot van dat mijn Giro op deze manier tot een einde is gekomen.” Met die reactie laat Tao Geoghegan Hart voor het eerst van zich horen na zijn opgave in de elfde etappe van de Giro d’Italia. De nummer drie van het klassement kwam ten val in een natte afdaling en vreesde voor een beenbreuk.

“Bedankt voor al jullie berichten en steun”, schrijft de Britse kopman van INEOS Grenadiers vanuit het ziekenhuis op sociale media. “Ik had zoveel zin in het restant van deze wedstrijd en heb van elke minuut genoten. Arrivederci, Giro d’Italia!”

Hart kwam op ongeveer 70 kilometer van de finish ten val in een afdaling. Samen met onder meer ploeggenoot en rozetruidrager Geraint Thomas en Primož Roglič schoof hij onderuit, maar van alle gevallen renners bleef Hart het langst liggen. Vervolgens werd hij met een ambulance afgevoerd.

Koen Bouwman, die na de val vroeg of hij nog iets voor Hart kon betekenen, gaf aan dat Hart vreesde voor een beenbreuk. ““Hij had heel veel pijn. Ik mocht zijn been niet aanraken”, voegde INEOS-ploegleider Matteo Tosatto daar nog aan toe.

I’m devastated this is how my giro ended. Thankyou all for your messages and support. I was so excited about the remainder of this race and loving every minute of it. Arrivederci @giroditalia ⭕️ https://t.co/rJ7nBfe77s

— Tao Geoghegan Hart (@taogeoghegan) May 17, 2023