Geraint Thomas na opgave ‘geheime wapen’ Tao Geoghegan Hart: “Groot verlies”

Geraint Thomas zag in etappe elf van de Giro d’Italia zijn ploeggenoot Tao Geoghegan Hart uitvallen. Thomas kwam ook zelf ten val, maar was niet al te gehavend. “Ik viel, gelukkig voor mij, gewoon op de renners voor mij.”

Thomas ging in het flashinterview dieper in op de grote valpartij tijdens rit elf: “We waren aan het strijden om goed gepositioneerd te zitten. Er viel een renner van UAE naast mij.Ik viel, gelukkig voor mij, gewoon op hem. De jongens achter mij vielen echter ook”, doelde hij op Geoghegan Hart, Pavel Sivakov en Primoz Roglic.

“Sivakov is oké, maar hij is ook wel wat geraakt. Ook Roglic ging tegen de grond. Het was een slecht moment”, aldus de leider van de Giro d’Italia. “De opgave van Geoghegan Hart is een groot verlies, hij was ons geheime wapen. Hij kon na de etappes altijd meteen herstellen terwijl ik interviews moest doen. Hij zat dus in een goede positie en stond er goed voor.”

