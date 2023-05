Ploegleider INEOS Grenadiers: “In een seconde is de Giro weg, dit is niet makkelijk”

INEOS Grenadiers verloor woensdag klassementsrenner Tao Geoghegan Hart. De Britse klimmer stond voor aanvang van rit elf derde in het algemeen klassement. “Dit is een heel slechte dag voor ons. Ook Pavel Sivakov en Geraint Thomas zijn gevallen”, aldus ploegleider Matteo Tosatto.

“Normaal was het een lange rit en was er geen gevaar, al was er wel het slechte weer. Maar dit is voor ons een heel slechte dag geworden. We zijn Geoghegan Hart verloren, Sivakov is hard gevallen en ook Thomas lag tegen de grond. Dat is sport, maar ik ben teleurgesteld voor Geoghegan Hart. Hij was in topvorm”, vertelde Tosatto aan Eurosport.

Tosatto was zichtbaar aangeslagen na het verlies van een van zijn kopmannen: “In een seconde is de Giro weg. Dit is niet makkelijk.” De Italiaan was zelf ook snel aanwezig op de plaats van de valpartij. “Hij had heel veel pijn. Ik mocht zijn been niet aanraken. Nu wachten we op nieuws uit het ziekenhuis, ik hoop dat het goed gaat. Morgen gaan we verder, maar dit is moeilijk voor de jongens.”

