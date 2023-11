vrijdag 3 november 2023 om 09:21

Tao Geoghegan Hart mikt op revanche in Tour: “Dat zijn dingen die je wil veranderen”

Hoewel Tao Geoghegan Hart door een heupbreuk na een crash in de Giro d’Italia van dit jaar een kort seizoen kende, maakte de Brit wél de overstap naar het Amerikaanse Lidl-Trek. De kopman wil in 2024 met hernieuwde energie op jacht naar eremetaal én revanche. Geoghegan Hart wil volgend seizoen aan de start verschijnen van de Tour de France, meldt de Brit tegenover The Times.

“Het voelde als een moment om het te proberen”, vertelt Geoghegan Hart over zijn transfer. “Ik was heel open tegenover Ineos en ik denk dat ze het begrepen. Wielrennen wordt elk jaar competitiever. Je wilt bij de grote races zijn en een kans maken. Ik denk dat ik er spijt van zou krijgen als ik dit niet zou proberen.”

De Britse klassementsman zette in augustus zijn handtekening onder een driejarige contract Bij Lidl-Trek. Waar bij zijn oude formatie de concurrentie voor het kopmanschap flink is, hoeft Geoghegan Hart bij zijn nieuwe ploeg daarvoor minder te vrezen. Lidl-Trek jaagde in 2023 met name op etappezeges met mannen zoals Mads Pedersen. Toch wil de formatie aankomend seizoen een gooi doen naar de eindzege in de Tour.

De Brit koestert zelf geen fijne herinneringen aan de Tour de France. Geoghegan was bij zijn debuut en voorlopig enige deelname in 2021 betrokken bij de door toeschouwers veroorzaakte crash in etappe 1. Iedere kans op de eindoverwinning was verkeken. “Dat zijn de dingen die je wilt veranderen”, zegt Geoghegan Hart.

De nieuwe aanwinst van Lidl-Trek kan na een lange revalidatie eindelijk weer vooruit kijken. Al doet de crash hem ook realiseren dat hij niks voor lief mag nemen. “Fietsen op dit niveau is eindig. Ik ben al 10 jaar prof en het is voorbij gevlogen. En ik heb zeker geen tien jaar meer voor mij. Het gaat erom terug te keren naar het niveau van mei en het maximale te doen wat ik kan.”