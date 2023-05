Tao Geoghegan Hart breekt heup bij val in Giro d’Italia

Tao Geoghegan Hart heeft bij zijn valpartij in de elfde rit van de Giro d’Italia 2023 zijn linkerheup gebroken. De onfortuinlijke Brit ging onderuit in de afdaling van de Colla di Boasi, nadat Alessandro Covi was weggegleden en in zijn spoor de volledige top-3 van het klassement meenam. Vrijwel iedereen kon door, behalve Hart.

De 28-jarige Brit bleef na zijn val lang liggen en kermde van de pijn toen andere renners hem wilden helpen. Koen Bouwman was een van hen en tegen hem zei Hart meteen al dat hij dacht dat zijn been gebroken was. In het ziekenhuis maakten röntgenfoto’s duidelijk dat het om een fractuur van zijn linkerheup gaat. De ronderenner – die derde stond en in de vorm van zijn leven leek – wacht nu een operatie in het ziekenhuis van Genua.

Pavel Sivakov

Ook Pavel Sivakov (eveneens INEOS Grenadiers) kwam niet ongehavend uit dezelfde valpartij. De Fransman kon zijn weg pas na een minuut of vijf vervolgen en zou uiteindelijk bijna veertien minuten verliezen. De ploeg laat weten dat de medische staf van het team de 25-jarige ronderenner nauwlettend in de gaten blijft houden tot en met de start van etappe twaalf. Hij kwam met de nodige wonden over de streep in Tortona.

Door het wegvallen van Hart en Sivakov, blijft rozetruidrager Geraint Thomas de enige kopman van de Britten die nog over is in de strijd om de eindzege. Met Thymen Arensman (achtste) en Laurens De Plus (negende) heeft de formatie echter nog twee renners in de virtuele top-10. De Giro gaat donderdag verder met een rit voor de vluchters. Een uitgebreide voorbeschouwing op die etappe lees je hier.