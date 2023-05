Tao Geoghegan Hart weer terug aan de top door minder te trainen

Interview

Tao Geoghegan Hart begon afgelopen weekend uitstekend aan de Giro d’Italia. De Britse kopman van INEOS Grenadiers verraste enigszins met een vierde plaats in de openingstijdrit naar Ortona en heeft zich daardoor meteen in de top van het klassement gemeld. Het geheim achter zijn hoogvorm is misschien wel zijn samenwerking met de Nederlandse trainer Dajo Sanders, die afgelopen winter overkwam van Team DSM.

De inmiddels 28-jarige Hart won in het coronajaar 2020 verrassend de Giro d’Italia. De twee seizoenen daarna vielen zijn prestaties wat tegen, maar nu is hij weer terug. Met een derde plaats in de Ronde van Valencia, een zesde plaats in de Ruta del Sol, een derde plaats in Tirreno-Adriatico en eindwinst in de Tour of the Alps heeft hij zich gebombardeerd tot een van de tegenstanders van onder meer Remco Evenepoel.

Dat de coureur uit Londen dit jaar weer zijn hoogste niveau haalt, dankt hij aan een nieuwe trainingsmethode waar hij veel vertrouwen in heeft en uit haalt. “De laatste zes, zeven maanden heb ik veel geleerd over wat de beste manier van trainen is voor mij. Dat was iets wat ik gemist heb”, vertelde hij in aanloop naar de Giro.

“Er is niets geks aan. Ik train minder, en vooral niet zwaarder”, geeft Hart aan. “Vorig jaar moest ik na een rustpauze mezelf elke keer pushen in een training, bijvoorbeeld na een periode van ziekte. Maar dan word je altijd heel snel weer op je fiets gejaagd. Dat gehaaste is niet altijd goed voor je.”

Close met Dajo Sanders

Hart vergelijkt zijn trainingsaanpak met het bakken van een cake. “Dit onderdeel van het recept miste ik nog. En ik was er lange tijd naar op zoek, maar dan moet je er ook vertrouwen in hebben”, aldus de kopman van INEOS Grenadiers. “De laatste jaren heb ik zes verschillende coaches gehad, maar in aanloop naar dit seizoen ben ik gaan samenwerken met een nieuwe coach.”

“Daar was ik wel nerveus voor, maar het gaat geweldig”, doelt hij op zijn samenwerking met Dajo Sanders, die samen met Thymen Arensman overkwam van Team DSM. Sanders rondde een bachelor en master bewegingswetenschappen af aan de Universiteit van Maastricht, en is nu dus trainer bij INEOS Grenadiers met onder meer Hart als poulain. “Dat begon al in november en ik ben blij hoe alles is gegaan.”

“Het is echt fijn om zijn steun te hebben en om op deze manier te werken. Het resultaat daarvan heb ik dit seizoen al laten zien en wil ik graag doortrekken”, aldus Hart, die een duidelijke verandering heeft waargenomen in zijn trainingsprogramma.

“Je doet heel makkelijk ‘te veel’ in training, dat wil je ook steeds. Maar we hebben dit jaar een duidelijk plan gecommuniceerd met Dajo. We zijn heel close en hebben dit jaar al bijna zes weken samen doorgebracht, waaronder de laatste hoogstestage voor de Giro in de Sierra Nevada.”

Geduldig zijn

De prestaties van eerder dit seizoen geven Hart alvast vertrouwen dat deze werkwijze goed aanslaat voor hem. “Ik rijd heel consistent, dankzij dit goede plan en de samenwerking met Dajo. Tijdens ons laatste trainingskamp voelde ik me elke dag goed. Daardoor hoefde ik mezelf niet tot het uiterste dwingen. Dat is de luxe die je hebt als je je goed voelt. Dan kan je geduldig zijn, op elk moment.”

“Ik hoop dat dat straks het verschil gaat maken. Als je op stage drie weken lang rustig aan doet en niet aan je limiet komt, dan kan je daar ook mentaal veel uit halen. Dat is het grote verschil, meer dan wat dan ook in een drieweekse ronde”, weet Hart. “En als ik de eerste tien dagen in een grote ronde doorkom zonder valpartijen of problemen, dan prijs ik mezelf gelukkig.”

“Ik voelde mij vanaf dat moment altijd op mijn best, in de laatste week van een grote ronde. Maar dat is voor iedereen anders… In een grote ronde kan je onderweg altijd problemen tegenkomen. Maar mijn niveau was in de Tour of the Alps net zo goed als in Tirreno-Adriatico, dus ik zie niet in waarom ik een maand later niet net zo goed, of misschien nog beter, kan zijn.”