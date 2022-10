Tanel Kangert (35) rijdt met de Ronde van Lombardije zijn laatste profkoers

Tanel Kangert zal zaterdag voor de laatste keer in actie komen in het profpeloton. De Est van BikeExchange-Jayco betwist de Ronde van Lombardije als laatste koers van zijn carrière. “Dankbaar voor alle mensen die ik ontmoet heb en koersen die ik gereden heb.”

Kangert reed in totaal veertien seizoenen op het hoogste niveau. De Est begon zijn carrière op 20-jarige leeftijd bi AG2R La Mondiale, waar hij eerst nog stagiaire was. Na drie jaar in Franse loondienst trok hij naar Astana. Maar liefst acht seizoenen reed Kangert voor de ploeg uit Kazachstan. De klimmer was een zeer belangrijke schakel in de overwinningen van Vincenzo Nibali.

Na Astana kwamen er twee seizoenen bij EF, nu sluit Kangert zijn carrière af na twee jaar bij het Australische BikeExchange-Jayco. “Ik ben heel dankbaar voor alle mensen die ik ontmoet heb en de koersen die ik gereden heb.”

Elf profzeges

Kangert won zelf in totaal elf keer. Vijf keer was dat het nationaal kampioenschap van Estland. Zijn grootste overwinning is misschien wel de slotrit van de Ronde van Zwitserland, waar hij in 2012 zegevierde. In 2016 maakte de inmiddels de Est een opmerkelijke passage in de Giro del Trentino. Kangert won er zowel de derde als de vierde etappe.

