woensdag 14 februari 2024 om 17:43

Gerben Thijssen sprint naar zege in openingsrit Volta ao Algarve, Marijn van den Berg tweede

Gerben Thijssen is de eerste leider van de Volta ao Algarve 2024. Na een relatief vlakke etappe van ruim 200 kilometer naar Lagos, waarin de wind een aanzienlijke rol speelde, was de kopman van Intermarché-Wanty de snelste in de massasprint. Thijssen won ruim en verwees Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) en Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) naar de tweede en de derde plaats.

Terwijl de openingsetappe in de Ruta del Sol werd afgelast wegens boerenprotesten, ging in het zuiden van Portugal de Volta ao Algarve wél van start. Op het programma stond een nagenoeg vlakke etappe van 200 kilometer naar Lagos, gemaakt voor de sprinters.

Zeven renners kozen het ruime sop, waarbij Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck) de enige uit de WorldTour was. Hij ging op pad met vijf Portugezen en een Argentijn: Fábio Costa (ABTF Betão-Feirense), Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios), Noah Campos (Kelly-Simoldes-UDO), César Fonte (Rádio Popular-Boavista), Gonçalo Amado (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) en Tomas Contte (Aviludo-Louletano).

Tobias Bayer gebruikt wind in zijn voordeel

In het peloton hadden Arkéa-B&B Hotels en Intermarché-Wanty zich op kop gezet, om het verschil niet groter dan vier minuten te maken. Op het tweede klimmetje van de dag ging het voor vluchter Campos te hard, waardoor een zestal overbleef aan kop. Bayer bleek daar duidelijk te sterkste, want op een stuk waar de wind stevig waaide reed de Oostenrijker al zijn vluchtmakkers uit zijn wiel.

In het peloton was de nervositeit groot in die fase door de wind, al was het vooral een tegenwind die het tempo drukte. De nervositeit leidde een kleine 30 kilometer voor de finish toch tot een valpartij, met daarbij onder meer Wout van Aert, Sepp Kuss en Tiesj Benoot. Die laatste leek het meeste pijn te hebben. Van Aert en Kuss konden snel verder en weer aansluiten bij het peloton, waar meerdere favorieten van goed voren gehouden werden.

Massasprint op komst

Het avontuur van Bayer kwam toen ook ten einde, waardoor de rit ging uitdraaien op de voorspelde massasprint. Daarin ging Van Aert zich niet mengen, hij koos voor een plekje in de staart van het peloton en zag van ver hoe de sprinttreintjes gevormd werden. Onder meer Arnaud Démare, Gerben Thijssen, Casper van Uden en Marius Mayrhofer stuurden hun ploeggenoten naar voren in de laatste drie kilometer.

Het was een technische finale, waardoor het peloton op een lint getrokken werd bij het ingaan van de slotkilometer. Er viel zelfs een breuk na ongeveer 40 renners. De lead-out van Thijssen koos vervolgens de kop, maar de Vlaming zat zelf wat ingesloten. Toch wist hij in de laatste 200 meter een gaatje te vinden, waarna hij met groot machtsvertoon wist te winnen. Marijn van den Berg kwam ook laat opzetten en werd tweede, voor Jordi Meeus.

Door zijn ritoverwinning is Thijssen ook de eerste leider in deze Portugese rittenkoers in de UCI ProSeries.