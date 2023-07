Jayco AlUla en opleidingsploeg Hagens Berman Axeon slaan handen ineen

WorldTeam Jayco AlUla en de vermaarde Amerikaanse opleidingsploeg Hagens Berman Axeon gaan nauw met elkaar samenwerken. Dat heeft de Australische formatie vandaag laten weten middels een perscommuniqué. Jayco AlUla wordt vanaf 2024 medesponsor van Hagens Berman Axeon.

Hagens Berman Axeon zal de komende jaren – tot op zijn minst eind 2026 – als opleidingsploeg fungeren van Jayco AlUla. De Australische formatie hoopt met deze nieuwe samenwerking ‘haar opzet uit te breiden en opnieuw jong talent te koesteren.’ De ploeg hoopt dat de sterren van de toekomst zo op een goede manier de stap naar de WorldTour kunnen maken.

“We zijn erg verheugd dat we het nieuws van onze co-sponsoring van de Axeon-ploeg kunnen delen”, is Brent Copeland, de teammanager van Jayco AlUla, als eerste aan het woord. “Axel (doelt op Axel Merckx, de teammanager van Hagens Berman Axeon, red.) heeft al fantastisch werk geleverd door een belangrijke opleidingsploeg op te richten. Een ploeg die door de jaren heen enorm veel succes heeft gekend. We zijn erg enthousiast en kijken uit naar 2024 en de verdere toekomst.”

Gerry Ryan, de eigenaar van GreenEDGE Cycling, is eveneens in zijn nopjes. “Dit is een fantastische weg om jonge renners te ontwikkelen. We zijn zo onder de indruk van de cultuur van Hagens Berman Axeon, het is zeker te vergelijken met onze cultuur. Het draait allemaal om het ontwikkelen van jonge talentvolle renners, zowel op als naast de fiets, wat erg belangrijk is. Dit is een prachtige kans. We kijken uit naar de samenwerking met Axeon en hopen nog meer goede klassementsrenners op te leiden.”

Van Stuyven tot Almeida

Hagens Berman Axeon werd vijftien jaar geleden opgericht en wist al 45 renners klaar te stomen voor het hoogste wielerniveau. Zo reden onder meer George Bennett, Joe Dombrowski, Jasper Stuyven, Lawson Craddock, Eddie Dunbar, Ruben Guerreiro, Krists Neilands, Neilson Powless, Will Barta, Jhonatan Narváez, de broers Ivo en Rui Oliveira, Mikkel Bjerg, João Almeida, Jasper Philipsen, Tao Geoghegan Hart en Nederlander Maikel Zijlaard voor de ploeg van Axel Merckx.