woensdag 23 augustus 2023 om 16:42

Zoon van Bradley Wiggins (18) tekent bij talentenploeg Axel Merckx

Ben Wiggins komt in 2024 uit voor Hagens Berman Axeon van teammanager Axel Merckx. De 18-jarige Brit is de zoon van voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggins en werd onlangs tweede op het WK tijdrijden voor junioren. “Dit was een no-brainer voor mij”, aldus Wiggins junior.

“Ik heb al een tijdje met Axel gesproken en heb de ploeg altijd bewonderd”, legt hij uit. “Ik ken de geschiedenis van het team en ken veel renners die via deze ploeg een stap hebben gezet. Ik wist daarom meteen dat dit de juiste plaats voor mij zou zijn om mij te ontwikkelen, omdat ik wil proberen in de WorldTour te komen.”

De zoons van Bradley Wiggins en Eddy Merckx slaan dus de handen ineen. Ook dat heeft de keuze van Ben Wiggins beïnvloedt. “Axel is in vrijwel dezelfde situatie opgegroeid als ik, omdat onze vaders geweldige dingen gedaan hebben in de sport”, geeft hij aan. “Ik kan niemand beters bedenken om advies en sturing van te krijgen. Ik kan niet wachten.”

“We hebben allebei een beroemde achternaam en ik kan hem helpen in alles wat daarbij komt kijken”, reageert Axel Merckx daarop. “Het is niet iets wat veel mensen meemaken, dus wat dat betreft hebben we veel overeenkomsten.”

‘Nog een lange weg te gaan’

Wiggins junior kan goed uit de voeten in tijdritten, klassiekers en op heuvelachtig terrein. “Ik ben blij dat hij voor ons gekozen heeft”, zegt Merckx. “We hopen dat we kunnen bijdragen aan zijn groei en ontwikkeling als wielrenner. Zijn tweede plaats op het WK tijdrijden laat zien hoeveel talent hij heeft, maar we weten ook dat er nog een lange weg te gaan heeft.”