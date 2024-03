vrijdag 1 maart 2024 om 11:58

Tadej Pogacar zonder koersritme naar Strade Bianche: “Je kunt alsnog heel goed voorbereid zijn”

Tadej Pogacar begint zaterdag in Strade Bianche aan zijn seizoen. Dat is later dan de voorbije jaren, toen hij vaak al een rittenkoers reed (en won) in februari. Toch denkt hij goed voorbereid aan de start te kunnen staan van de Toscaanse gravelkoers.

“Het is een andere aanpak dit jaar”, zei (een geblondeerde) Pogacar bij Eurosport. “Ik begin een beetje later dan gewoonlijk, maar ook niet té laat. Het is alsnog best druk geweest met voorbereidingen en verkenningen. Ik moet denken aan twee grote rondes, dus ik heb genoeg te doen.”

Pogacar trapt dus af in Strade Bianche, meteen een grote wedstrijd. “Normaal gezien vind ik het fijn om vooraf al wat wedstrijden te rijden, maar als je een bepaalde wedstrijd tijdens een training simuleert, kun je heel goed voorbereid aan de start van je eerste koers verschijnen. Er zijn best veel renners voor wie de Strade de eerste wedstrijd van het jaar is.”

Mathieu van der Poel

In het interview ging Pogacar ook nog in op zijn kameraadschap met Mathieu van der Poel. “We zijn inderdaad goede vrienden. We kwamen elkaar onlangs bij toeval tegen tijdens een trainingsrit in Spanje, waarna we een paar uur samen gereden hebben. Het was een mooie training. Zonde dat Mathieu daarna een veldrit moest gaan rijden waardoor we niet vaker konden trainen, maar dat komt nog wel in de toekomst.”