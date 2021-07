Tadej Pogacar wint voor het eerst in het geel: “Geen woorden voor”

Voor Tadej Pogačar was zijn etappezege op de Col du Portet alweer zijn vijfde overwinning in de Tour de France, maar voor het eerst kwam hij ook in de gele trui winnend over de streep. Zo liep de Sloveense kopman van UAE Emirates nog wat verder uit op de concurrentie.

“De ploeg werkt al dagenlang heel hard om het geel te verdedigen. We hebben een aantal dagen voor de vluchters gehad, maar vandaag was een goede etappe om de vlucht te controleren en de jongens hebben het fantastisch gedaan”, blikte Pogačar na de finish terug. “Het was fifty-fifty voor ons: wilden we voor de etappezege gaan of zouden we slechts verdedigen? Iedereen voelde zich echter goed, dus we zijn ervoor gegaan en het is gelukt. Ik ben heel blij.”

Uiteindelijk raakte de Sloveen samen met Jonas Vingegaard en Richard Carapaz voorop op de slotklim. “We kwamen met zijn drieën weg, maar alleen Jonas en ik werkten samen. Ik probeerde een paar keer weg te komen om nog meer tijd te pakken, maar ze waren allebei heel goed. Aan het eind heb ik alleen de laatste vijftig meter gesprint, maar het was genoeg voor de overwinning”, aldus Pogačar.

Naderhand had hij een onderonsje met Vingegaard. “Wat daar werd gezegd? Geen geheime dingen hoor. Hij zei dat hij wist dat Carapaz blufte en ik wist dat ook. Maar dat is niets geks, zo zijn de tactieken in de wielersport nu eenmaal. Carapaz probeerde aan te vallen, maar ik pakte hem terug. Al met al was het superzwaar. Het was een fantastische dag. Om in het geel te winnen is iets waar ik geen woorden voor heb.”