Bizarre val Strade Bianche door windvlaag: opgaves Benoot, Campenaerts, Vermeersch

Het peloton in Strade Bianche is 100 kilometer voor de finish opgeschrikt door een massale valpartij. Door een stevige windvlaag kwam een grote groep renners ten val op een van de onverharde stroken, waaronder favorieten Julian Alaphilippe en Tiesj Benoot. De kopman van Jumbo-Visma moest opgeven.

Een groot deel van de gevallen renners heeft de koers inmiddels kunnen hervatten, maar het peloton brak door de valpartij wel in diverse stukken. Alaphilippe kon zijn weg vervolgen, maar Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Matej Mohoric (Bahrain Victorious) en ook Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) moesten de koers verlaten door de crash.

Alpecin-Fenix, dat de titel van Mathieu van der Poel verdedigde, raakte bij diezelfde valpartij met Gianni Vermeersch, Michael Gogl, Stefano Oldani drie renners kwijt. Lotto Soudal meldde de opgaves van Belgen Victor Campenaerts en Brent Van Moer, INEOS Grenadiers raakte Salvatore Puccio kwijt.

Thought it could be the helicopter that caused the crash but it was the wind, see the dust and riders being blown sideways seconds before #StradeBianche pic.twitter.com/alUoE4qVGE

— the Inner Ring (@inrng) March 5, 2022